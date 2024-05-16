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Названо число киевских уклонистов, доставленных в военкоматы с начала года

Полиция Киева с начала года доставила в военкоматы более 2,3 тысячи уклонистов

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Телеграм-канал Типичная Одесса «Типичная Одесса»

Полиция Киева с начала года доставила в городские территориальные центры комплектования (аналог военкомата) более 2,3 тысячи уклонистов. Такой информацией поделился украинский канал ТСН со ссылкой на данные отдела коммуникации главного управления Нацполиции Киева.

В ведомстве отметили, что на данный момент установлено местонахождение 2319 человек, всех их доставили в ТЦК. При этом еще месяц назад эта цифра, по информации силовиков, составляла 1416 человек.

«С начала 2024 года из ТЦК в ГУ Нацполиции в Киеве поступило 5833 обращения для установления местонахождения лиц и их доставки с целью составления административных протоколов», — говорится в сообщении.

До этого бывший советник главы МВД Украины Виктор Андрусив назвал уклоняющихся от воинской службы украинцев не-гражданами страны и «цыганами». Он подчеркнул, что считает справедливым введение дополнительных налогов для уехавших из страны украинцев на срок до 10-20 лет.

12 мая канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что трудоустроенным в Германии украинцам призывного возраста не грозит депортация на Украину. Он призвал находящихся в Германии украинцев искать работу.

Ранее на Украине рассказали, как безопасно и успешно бежать из страны.

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