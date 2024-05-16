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Российские торговые центры пожаловались на маркетплейсы

«Ъ»: российские офлайн-ретейлеры испытывают конкурентное давление маркетплейсов

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Depositphotos

Российские офлайн-ретейлеры столкнулись с конкурентным давлением со стороны маркетплейсов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на президента Союза торговых центров России (СТЦ) Булата Шакирова.

Представитель СТЦ обратился к правительству, а также Минпромторгу, Минэкономики, Минфину и Федеральной налоговой службе (ФНС) с просьбой о мерах поддержки для традиционной розницы. В частности речь идет о понижении налога на имущество, привлечении самозанятых и установке льготной ставки НДС. Таким образом за два-три года удастся выровнять ситуацию на рынке, считает Шакиров.

Онлайн-площадки меньше тратят на эквайринг и другие операционные расходы, пожаловался глава СТЦ. Кроме того, маркетплейсы могут избежать некоторых налоговых обязательств, таких как НДС и налог на прибыль от продаж. Также их не привлекают к ответственности за продажу контрафакта, отметил Шакиров.

Накануне стало известно, что ФАС подготовила законопроект, регулирующий работу маркетплейсов.

Ранее «Вайлдберриз» заставили объяснить, как они штрафуют продавцов.

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