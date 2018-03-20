Минфин рассматривает возможность размещения бондов в евро и юанях

Замминистра финансов России Сергей Сторчак заявил, что Минфин рассматривает возможность в текущем году разместить евробонды в евро и юанях. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По нынешним временам большой разницы нет. Мы давно не выходили в евро, может, в евро выйдем», — сказал Сторчак.

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Уточняется, что единственный выпуск евробондов, номинированных в евро, Минфин России разместил в 2013 году.

Ранее заместитель министра финансов Владимир Колычев сообщил, что Минфин не намерен размещать новый выпуск суверенных евробондов до конца марта 2018 года.