В Госдуму внесли законопроект о краудфандинге

Группа депутатов и членов Совфеда внесла в Госдуму законопроект об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге). Об этом сообщается в электронной базе нижней палаты парламента.

Уточняется, что законопроект регулирует отношения по привлечению инвестиций коммерческими организациями или индивидуальными предпринимателями с использованием информационных технологий, а также определяет правовые основы деятельности операторов инвестплатформ по организации розничного финансирования (краудфандинга).

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Авторы законопроекта отметили, что проект следует в русле подходов к регулированию краудфандинга, выработанных опытом развитых правопорядков, выражающихся, прежде всего, в том, что регулируются только те виды краудфандинга, которые связаны с получением инвестором финансового результата на вложенные инвестиции, и не регулируются виды, связанные с безвозмездной передачей средств (пожертвованием имущества).

Ранее председатель финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков сообщил про публикацию законопроекта о краудфандинге.