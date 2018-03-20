«Ъ»: «Газпром» будет вынужден заключить новый контракт с Украиной

«Газпром» в 2020 году еще не сможет обойтись без газотранспортной системы Украины. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Газпром» в 2020 году не сможет обойтись без украинской газотранспортной системы для транзита в Европу, поскольку к тому моменту наземная инфраструктура в ЕС еще не будет готова к приему газа «Северного потока --2» (Nord Stream 2)», — сообщает издание.

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Уточняется, что к концу следующего года, когда истекает контракт на транзит газа через Украину, «Газпром» сможет прокачать через Nord Stream 2 не более 34 млрд кубометров из проектных 55 млрд кубометров.

По словам Симона Пирани из Оксфордского института энергетических исследований, «Газпром» сможет отказаться от украинского транзита для выполнения своих долгосрочных контрактов только к 2024 году.

Ранее член правления Wintershall Тило Виланд заявил, что для европейских банков «Северный поток — 2» будет таким же привлекательным, как и «Северный поток».