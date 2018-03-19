ЦБ: прибыль российских банков снизилась

Прибыль российских банков в период с января по февраль текущего года снизилась на 16%, до 178 млрд руб. Об этом сообщается на сайте Банка России.

«За январь-февраль 2018 года прибыль по банковскому сектору составила 178 млрд руб. (за аналогичный период 2017 года — 212 млрд руб)», — заявили в ЦБ.

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Отмечается, что на показатели прибыли по банковскому сектору оказывают влияние проходящие процедуру финансового оздоровления банки, своевременно не признававшие убытки за предыдущие периоды их деятельности.

Ранее первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова сообщила, что банки потеряют 20-60% прибыли к 2025 году, если не будут внедрять новые технологии.