Россия ограничит ввоз картофеля из Египта

Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз картофеля из Египта, после обнаружения в продукции страны бактерии, которая является возбудителем бурой гнили. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В связи с выявлением в партиях египетского картофеля возбудителя бурой бактериальной гнили картофеля — бактерии (Pseudomonas (Ralstonia) solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.), происхождением из зон № 86.07.03 и 45.13.15, ранее заявленных египетской стороной как свободные от указанного карантинного для России объекта, Россельхознадзором принято решение ввести временные ограничения на ввоз картофеля на территорию России», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, ограничение начнет действовать с 16 марта и затронут продукцию из указанных регионов Египта.

В сентябре 2016 года Россельхознадзор также запретил поставки овощей, в частности, картофеля из Египта в Россию.