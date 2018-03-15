Компания-источник утечки «панамского досье» объявила о закрытии

Компания Mossack Fonseca, утечка из базы данных которых послужила источником для расследования связей политиков и бизнесменов из более чем 50 стран с панамскими офшорными компаниями, получившего известность под названием «панамское досье», объявила о своем закрытии, передает Reuters.

«Испорченная репутация, кампания в СМИ, финансовый цирк и необычные действия определенных представителей властей Панамы привели к невосполнимым потерям, которые требуют обязательного прекращения публичной деятельности к концу текущего месяца», — заявили в компании.

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Представители компании подчеркнули, что намерены продолжить бороться за справедливость.

Ранее сообщалось о задержании десяти подозреваемых по делу об убийстве журналистки, писавшей о панамских офшорах.