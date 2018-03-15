Орешкин: инфляция в России впервые в истории опустилась ниже, чем в США

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что инфляция в России впервые в истории оказалась ниже, чем в США. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы имеем в настоящий момент рекордно низкую инфляцию. По последним цифрам, впервые в истории российская инфляция опустилась ниже американской», — сказал Орешкин.

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Он уточнили, что в Америке сейчас инфляция 2,21%, в России — 2,18%.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития не исключает падение инфляции ниже 2%.