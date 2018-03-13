«Газпром» договорился с немецкой Linde о поставках гелия

«Газпром экспорт» подписал соглашение с немецкой компанией Linde на поставку гелия с Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). Об этом говорится в сообщении Linde.

«Linde Group и «Газпром экспорт», 100% дочернее предприятие «Газпрома», подписали соглашение по купле-продаже гелия с нового завода Амурский ГПЗ, который в настоящий момент строится на Дальнем Востоке России», — заявили в компании.

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Уточняется, что первые поставки гелия запланированы на 2021 год.

В прошлом году сообщалось, что НОВАТЭК договорился с Linde о покупке лицензии на технологию сжижения газа.