Росреестр: более 100 ДДУ были зарегистрированы с применением блокчейна с начала года
Глава Росреестра Виктория Абрамченко заявила, что за первые месяцы 2018 года в Росреестре зарегистрировали более 100 договоров долевого участия в строительстве с применением технологии блокчейн. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
«На конец февраля — начало марта 2018 года зарегистрировано более 100 ДДУ с применением данной технологии», — сказала Абрамченко на заседании коллегии Росреестра.
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Она подчеркнула, что Ленинградская область стала пилотным регионом реализации проекта.
Ранее в Росреестре сообщили о росте числа судебных тяжб по кадастровой оценке.