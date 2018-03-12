Росреестр: более 100 ДДУ были зарегистрированы с применением блокчейна с начала года

Глава Росреестра Виктория Абрамченко заявила, что за первые месяцы 2018 года в Росреестре зарегистрировали более 100 договоров долевого участия в строительстве с применением технологии блокчейн. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«На конец февраля — начало марта 2018 года зарегистрировано более 100 ДДУ с применением данной технологии», — сказала Абрамченко на заседании коллегии Росреестра.

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Она подчеркнула, что Ленинградская область стала пилотным регионом реализации проекта.

Ранее в Росреестре сообщили о росте числа судебных тяжб по кадастровой оценке.