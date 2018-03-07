ЦБ оценил «дыру» в капитале тюменского банка СБРР почти в 2 млрд рублей

Совокупная разница между величиной обязательств и активов лишившегося лицензии Сибирского банка реконструкции и развития (СБРР) составила 1,966 млрд руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы Банка России.

Как стало известно, активы банка по результатам обследования составили 1,356 млрд руб, а обязательства — 3,322 млрд руб.

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Ранее сообщалось, что ЦБ отозвал лицензию у Сибирского банка реконструкции и развития.

По величине активов на 1 января 2018 года банк занимал 322 место в банковской системе России.