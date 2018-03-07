Путин подписал закон о валютной зарплате для россиян за рубежом
Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает живущим за рубежом россиянам, которые работают в российских компаниях, получать зарплату в иностранной валюте. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.
Как стало известно, закон разрешает операции по выплате зарплаты в иностранной валюте сотрудникам филиалов юрлиц — резидентов, находящихся за пределами России, через счета таких филиалов, открытые в банках за границей.
Также законопроект предусматривает возможность получения зарплаты в валюте на счета в российских банках для дипломатических работников и граждан, которые направлены на работу за границу федеральными ведомствами.
На данный момент дипломаты и чиновники имеют право получать зарплату в иностранной валюте только на свои счета за рубежом.