Новак одобрил решение «Газпрома» разорвать контракты с «Нафтогазом»

Министр энергетики России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» одобрил расторжение руководством «Газпрома» контрактов с «Нафтогазом Украины».

«По сути дела (суд) решил, чтобы за счет «Газпрома» субсидировать украинскую экономику. Естественно, это привело к тому, что такие контракты в этих условиях становятся экономически нецелесообразными, и «Газпром» принимает, естественно, правильное решение о том, чтобы начать процедуру расторжения этих контрактов», — сказал Новак.

Ранее сообщалось, что «Газпром» подал апелляцию на решение арбитража по спору с «Нафтогазом».