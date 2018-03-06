Новак оценил объем ежегодных поставок российской пшеницы в Иран
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что объем поставок российской пшеницы в Иран может составить 1,5 млн тонн в год. Об этом сообщает RNS.
«Мы рассчитываем выйти на те показатели, которые были ранее — это порядка 1,5 млн тонн в год», — сказал Новак.
Реклама
Он подчеркнул, что расчеты в рамках этих поставок могут осуществляться в национальных валютах.
Ранее Новак сообщил, что министерства сельского хозяйства России и Ирана предварительно согласовали меморандум о поставках пшеницы на иранский рынок.