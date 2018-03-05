В России сумма взяток выросла почти в три раза за год

Общая сумма выявленных в 2017 году взяток в России выросла почти в три раза и достигла 7 млрд руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы Национального антикоррупционного комитета.

«Суммы установленных взяток значительно выросли. Так, общая сумма полученных взяток по всем зарегистрированным преступлениям по статье 290 УК России (получение взятки) составила 6,7 млрд руб», — заявили в ведомстве.

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Уточняется, что в 2016 году общая сумма взяток по этой статье составляла 2,3 млрд руб.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что ФСБ должна продолжать эффективно бороться с коррупцией.