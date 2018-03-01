Минфин назвал создание биржи по обмену криптовалют нецелесообразным

Замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил, что в России не должно создаваться специальных бирж для торговли криптовалютами. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Наш законопроект предполагает торговать криптовалютами на организованных торгах. Таким образом, мы предлагаем возможность купли-продажи криптовалют между собой и на фиатные валюты в рамках любой биржи. Наш подход, что это должно быть максимально вписано в текущее регулирование, соответственно, сейчас есть лицензия организатора торгов, которую выдает Банк России», — сказал Моисеев.

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По его словам, «никаких специальных бирж или специальных режимов для торговли криптовалютами быть не должно».

Ранее сообщалось, что в Минкомсвязи предложили создать в России специальную биржу по обмену криптовалют.