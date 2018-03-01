Климкин пообещал «достать наперсточников» из «Газпрома»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал ситуацию, сложившуюся после решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору между «Газпромом» и «Нафтогазом». Об этом политик написал в своем твиттере.

«Газпром» опустился до уровня «наперсточников». Не выполняют решение Стокгольмского арбитража, а теперь еще и снижают давление в трубе, будучи неспособными выполнять свои обязательства. Но мы их достанем. Их активы в Европе всем давно известны», — заявил Климкин.

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Ранее заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Александр Медведев объяснил, почему компания не будет поставлять газ «Нафтогазу» с 1 марта.

Украина перестала закупать российский газ по действующему до 2020 года контракту с «Газпромом» с ноября 2015 года. В настоящее время «голубое топливо» страна приобретает у европейских поставщиков по «реверсной схеме», то есть фактически покупая у них тот же российский газ, но с наценкой. После обязующего решения арбитража Киев заявил о готовности вернуться к закупкам газа у РФ. Однако пока поставки так и не были возобновлены.