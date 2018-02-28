Правительство планирует повысить стоимость акцизов на алкоголь и табак

Правительство России планирует повысить стоимость акцизных марок на ввозимые в страну табак и алкоголь, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект постановления.

В пояснительной записке говорится, что стоимость акцизных марок для маркировки табачной продукции планируется установить в 200 рублей за 1 тыс. штук (без учета НДС), сейчас стоимость марок составляет 120 руб. за 1 тыс. штук.

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Стоимость акцизных марок на алкоголь предлагается повысить с 1700 руб. до 1850 руб. (с учетом НДС).

Ранее сообщалось, что в Минфине не увидели причин для повышения минимальных цен на водку и коньяк.