МЭА: к 2019 году Россия перестанет быть лидером по добыче нефти

США обгонят Россию по добыче нефти в течение двух лет. Об этом пишет Reuters со ссылкой на главу Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля.

«Темпы роста добычи сланцевой нефти в США очень высокие. Очень скоро США станут нефтедобывающей страной №1», — сказал Бироль.

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Согласно прогнозу Управления энергетической информации (EIA) США, к концу 2018 года в США будут добывать более 11,43 млн барр./сут. Если Россия не станет наращивать добычу, она перестанет быть лидером на рынке производства нефти.

Ранее сообщалось, что по добыче нефти США перегнали Саудовскую Аравию.