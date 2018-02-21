Исследование: только 14% россиян верят в экономическое процветание страны

В экономическое процветание России верят только 14% граждан. Об этом сообщает холдинг «Ромир» со ссылкой на исследование Gallup International.

«В экономическое процветание в 2018 году верят 14% россиян, что ниже результата прошлого года в 17%. Чуть меньше трети опрошенных (30%), как и в прошлом году, уверены в том, что наступивший год будет годом экономических проблем», — сказано в исследовании.

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Уточняется, что почти половина россиян (49%) считают, что этот год будет таким же, как и предыдущий.

Ранее сообщалось, что россияне сократили траты в магазинах.