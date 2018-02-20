ЦБ: банки потеряют более половины прибыли, если не будут внедрять новые технологии

Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что банки потеряют 20-60% прибыли к 2025 году, если не будут внедрять новые технологии. Об этом сообщает RNS.

«Тренды мировые говорят сами за себя: буквально исходя из последних исследований уже понятно, что порядка половины клиентов не ходит непосредственно в офисы, а получают свои услуги дистанционно. При этом 20-60% прибыли банки могут потерять уже к 2025, если они не будут внедрять цифровые платформы, если они не будут внедрять новые технологии, то технологические компании, которые выходят сейчас на мировой рынок, которые предоставляют сейчас в том числе финансовые услуги, могут этот рынок и долю прибыли перетянуть на себя», — сказала Скоробогатова.

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Ранее сообщалось, что прибыль российских банков в январе текущего года упала в 1,6 раза и составила 71 млрд руб.

Уточняется, что суммарную прибыль в размере 168 млрд руб. показали 415 банков, а суммарный убыток в размере 97 млрд руб. — 130 банков.