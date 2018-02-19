МВФ призвал Украину ускорить рассмотрение закона об антикоррупционном суде

Международный валютный фонд (МВФ) призвал Украину обеспечить безотлагательное рассмотрение законопроекта о создании антикоррупционного суда. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на заявление МВФ.

«Сейчас важно, чтобы власти Украины обеспечили безотлагательное рассмотрение, в соответствии с парламентскими процедурами, законопроекта об Антикоррупционном суде и чтобы при этом во время его рассмотрения в парламенте были учтены поправки, необходимые для приведения окончательного текста закона в полное соответствие с предусмотренными программой обязательствами и рекомендациями Венецианской комиссии Совета Европы», — сказали в МВФ.

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Помимо этого, фонд призвал Украину продолжить другие отсроченные реформы.

Ранее депутат Государственной думы Наталья Поклонская сообщила, что украинские власти продолжают издеваться над гражданами, чтобы получить новый транш МВФ.