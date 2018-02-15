Топилин о тратах маткапитала на нянь: надо об этом подумать

Глава Минтруда России Максим Топилин сказал, что ведомство пока не готово разрешить расходовать средства материнского капитала на оплату нянь для ребенка до 3 лет, но не исключил, что об этом стоит подумать. Об этом глава ведомства рассказал в рамках Российского инвестиционного форума, отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.Ru».

По его словам, к сожалению, рынок оказания таких услуг пока «не белый».

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«Если брать сектор оказания услуг по уходу за ребенком до трех лет, то белый сектор — это ясли», — сказал Топилин.

Он добавил, что речь идет об учреждениях и организациях, которые имеют соответствующие документы и разрешения на оказание образовательных услуг.

«Если говорить просто о том, чтобы заплатить няне, то здесь мы просто не сможем это контролировать. Это можно просто дать живые деньги, и это не контролировать. Пока мы к этому не готовы. Но если такое на форумах (на форумах мам – «Газета.Ru») присутствует, то нужно об этом подумать», — сказал Топилин.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о продлении на три года программы материнского капитала, до конца 2021 года.