Исландии грозит энергетический кризис из-за майнинга биткоина

Представитель исландской компании Hitaveita Sudurnesja Йоханн Снорри Сигурбергссон заявил, что Исландия может столкнуться с энергетическим кризисом из-за майнинга биткоина. Об этом сообщает «Би-би-си».

Он подчеркнул, что инвесторы заинтересованы в открытии на территории острова центров для добычи криптовалют. Уточняется, что соответствующих запросов становится слишком много.

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«Если все эти проекты будут реализованы, у нас не хватит электроэнергии», — сказал Сигурбергссон.

Сигурбергссон отметил, что электропотребление указанных центров в 2018 году составит 840 гВт. ч. В свою очередь все население Исландии потребляет около 700 гВт. ч.

Ранее сообщалось, что в Таиланде банкам запретили операции с криптовалютами.