Новак: выход из сделки ОПЕК+ может занять до пяти месяцев

Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что выход из сделки по ограничению добычи нефти ОПЕК+ может занять от двух до пяти месяцев. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Скорее всего, выход из сделки займет несколько месяцев. Более точно просчитать период плавного наращивания добычи можно будет непосредственно в момент принятия решения о выходе из соглашения. Это может занять три, четыре, пять месяцев, а может быть, наоборот, всего два», — сказал Новак.

Реклама

Он также подчеркнул, что выход из сделки будет плавным для того, чтобы не допустить резких скачков предложения на рынке.

Ранее глава «ЛУКойл» Вагит Алекперов рассказал, когда следует выходить из соглашения ОПЕК+.