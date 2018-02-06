Лавров сообщил о переговорах с Данией по прокладке «Северного потока — 2»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что он обсудил с главой МИД Дании Андерсом Самуэльсеном заявки на прокладку газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Затронули вопрос рассмотрения Данией заявки на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Королевства. Подчеркнули нашу принципиальную позицию о том, что рассмотрение этой заявки должно проводиться на основе того законодательства, которое существовало и в Дании, и в целом в Евросоюзе на момент подачи этого обращения», — сказал Лавров.

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Он также подчеркнул, что соответствующее обращение было подано в апреле 2017 года.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о плюсах «Северного потока — 2».