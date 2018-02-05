Новак и министр нефти Сирии обсудили перспективы сотрудничества

Министр энергетики России Александр Новак провел встречу с сирийским министром нефти Сирии Али Сулейманом Ганемом, в рамках которой обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества в нефтегазовой сфере, сообщили в министерстве.

«Мы придаем большое значение восстановлению экономики Сирии, в частности нефтегазовой сфере, что, безусловно, будет способствовать нормализации социально-экономической ситуации в стране», — заявил Новак.

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Сообщается, что министры обсудили возможное сотрудничество по линии МПК, а также деятельность российско-сирийской рабочей группы по сотрудничеству в сфере энергетики.

Ранее сообщалось, что Россия и Сирия согласовали сотрудничество по восстановлению энергообъектов.