В Центробанке назвали главный вызов российской экономики

Первый зампред Банка России Сергей Швецов заявил, что «выход из тени» является главным вызовом современной российской экономики. Об этом сообщает RNS.

«Наверное, самым большим вызовом, если бы меня спросили, современной экономики российской — это развилка выходить или не выходить из тени», — сказал Швецов.

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Он также подчеркнул, что есть множество причин, почему выходить из тени — это выгодно

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин призвал избавиться от «серой зоны» в экономике.