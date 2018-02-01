Центробанк видит пространство для смягчения денежно-кредитной политики

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк видит возможность для смягчения денежно-кредитной политики (дкп). Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы видим пространство для смягчения дкп. И конечно размер шага будем рассматривать на следующей неделе и на заседании совета директоров. Но сейчас мы видим, что девальвационные риски, связанные с внешними факторами, они ослабли, поэтому не исключаем что перейдем, будем переходить к нейтральной дкп чуть быстрее, чем предполагали раньше. Я напомню, что уровень нейтральной ставки это 6-7%», — сказала Набиуллина.

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Она подчеркнула, что ЦБ намерен действовать постепенно и наблюдать за реакцией всех экономических показателей на действия регулятора.

«Но хотела бы отметить, что когда мы от жесткой политики перейдем к нейтральной , то тогда в зависимости от девальвационых и про-инфляционных рисков , тогда уже возможно движение ставки в обе стороны., это тоже должны учитывать. Такое сейчас понимание, но еще раз — требуется дискуссия, чтобы мы оценили влияние и постоянных факторов, и временных факторов, такая дискуссия будет», — добавила Набиуллина.

В ноябре прошлого года глава ЦБ сообщила, что смягчение денежно-кредитной политики может отравить наметившееся оздоровление экономики.