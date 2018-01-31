АИЖК и Тинькофф Банк создают электронную технологическую платформу для выдачи ипотечных кредитов

АИЖК и Тинькофф Банк объявили в среду о создании совместной компании для выдачи и сопровождения ипотечных кредитов на электронной технологической платформе, которая предполагает привлечение ипотечных клиентов через интернет с использованием технологий Тинькофф Банка.

АИЖК в рамках сотрудничества сосредоточится на создании ипотечных продуктов, андеррайтинге, онлайн-регистрации сделок с недвижимостью, выдаче кредитов банком агентства. Со стороны Тинькофф Банка будет обеспечено создание технологической платформы, продвижение сервиса, круглосуточная поддержка клиентов.

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Документ подписали генеральный директор АИЖК Александр Плутник и председатель совета директоров Тинькофф Банка Олег Тиньков.

По словам Плутника, в настоящий момент назрела необходимость в создании современного сервиса, который процесс приобретения жилья с помощью ипотеки максимально простым и удобным. «Вместе мы создадим платформу, которая выведет процесс получения ипотеки в России на новый уровень», — уверен он.

«Теперь мы сможем повлиять на весь цикл получения ипотечного кредита, — заявил в свою очередь Тиньков. — Это большой шаг для Тинькофф Банка».