При составлении «кремлевского доклада» минфин США использовал список Forbes

Перечень российских бизнесменов и чиновников, оказавшихся в «кремлевском докладе» США, основан на дынных, находящихся в общем доступе, в том числе на рейтинге журнала Forbes, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя минфина США.

По данным издания в списке оказались те российские миллиардеры, имена которых были опубликованы журналом в рейтинге богатейших бизнесменов России за 2017 год.

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Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров удивился, что на ознакомление со справочником фамилий, вошедших в опубликованный в США «кремлевский доклад», у Вашингтона ушло пять месяцев.

Министерство финансов США обнародовало так называемое «кремлевское досье» — санкционный доклад о ближайшем окружении президента, крупных российских бизнесменах и государственных компаниях.