Медведев про «кремлевский доклад»: непопадание в этот список — повод уволиться

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что непопадание в «кремлевский доклад» США — это повод уволиться. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я думаю, это та ситуация, когда непопадание в этот список — это повод уволиться. Но, конечно, мы так поступать не будем. Очевидно, абсолютно, что в рамках этого списка фигурирует практически вся команда органов власти, существующая в нашей стране, та команда, которая была в определенный момент собрана президентом Владимиром Путиным», — сказал Медведев.

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Ранее сообщалось, что министерство финансов США опубликовало «Кремлевский доклад».

В списке состоят 96 российских бизнесменов и 114 политиков.

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