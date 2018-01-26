Минфин не видит необходимости в налоговых каникулах для майнеров

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что он не считает нужным предоставлять налоговые каникулы майнерам криптовалют. Об этом сообщает RNS.

«Строго говоря, по майнерам законопроект разрабатывает Минкомсвязи. В принципе я не вижу никакой необходимости эти налоговые каникулы предоставлять», — сказал Моисеев.

Реклама

Как ранее сообщали СМИ, Минкомсвязи разработало концепцию регулирования майнинга.

Данный документ предусматривает предоставление майнерам налоговых каникул.