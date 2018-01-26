Минфин не видит необходимости в налоговых каникулах для майнеров

Manuel Romano/Global Look Press via ZUMA Press

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что он не считает нужным предоставлять налоговые каникулы майнерам криптовалют. Об этом сообщает RNS.

«Строго говоря, по майнерам законопроект разрабатывает Минкомсвязи. В принципе я не вижу никакой необходимости эти налоговые каникулы предоставлять», — сказал Моисеев.

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Как ранее сообщали СМИ, Минкомсвязи разработало концепцию регулирования майнинга.

Данный документ предусматривает предоставление майнерам налоговых каникул.