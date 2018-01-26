Медведев расширил границы двух ТОРов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Приамурская» в Амурской области и «Южная Якутия» в республике Саха (Якутия). Об этом сообщается на сайте кабмина.

«В целях реализации инвестиционного проекта по строительству комбикормового завода в границы ТОР «Приамурская» включены земельные участки, расположенные на территории Тамбовского района Амурской области», — заявили в правительстве.

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Уточняется, что это позволит организовать на Дальнем Востоке современное производство кормов на основе кукурузы и сои, создать новые рабочие места.

Помимо этого, будут расширены границы ТОР «Южная Якутия».

«В целях концентрации вспомогательных ремонтных и сборочных мощностей горно-обогатительных комбинатов «Инаглинский» и «Денисовский» и строительства ремонтно-механического завода в границы ТОР «Южная Якутия» включен земельный участок, расположенный в Нерюнгринском районе республики Саха (Якутия)», — пояснил кабмин.

Ранее сообщалось, что в России появятся шесть новых ТОР.