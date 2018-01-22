Сенаторы США заключили сделку ради открытия правительства

Законодатели США заключили сделку о возобновлении работы федерального правительства через три дня после ее приостановки из-за разногласий по вопросу иммиграции и безопасности границ. Об этом сообщил лидер Демократической партии США в сенате Чак Шумер, передает Reuters.

«Мы проголосуем сегодня, чтобы открыть правительство заново», – сказал сенату Шумер.

Ранее сообщалось, что до полуночи 19 января конгресс США должен был принять бюджет на 2018 год, однако сторонникам законопроекта о временном финансировании правительства так и не удалось договориться о полноценном бюджете. Из-за этого работа правительства была приостановлена.