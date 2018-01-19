МЭА: Россия сократила добычу нефти более чем на 260 тысяч баррелей в сутки

Россия в декабре прошлого года сократила добычу нефти на 267 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщает RNS со ссылкой на Международного энергетического агентства.

Уточняется, что добыча России в декабре 2017 года составила 11,33 млн баррелей в сутки.

В агентстве подчеркнули, что Россия по итогам декабря выполнила свои обязательства в рамках сделки с ОПЕК на 87%.

Ранее вице-премьер России Аркадий Дворкович сообщил, что решение о будущем сделки ОПЕК+ будет приниматься в конце весны — начале лета.