Минфин не опасается ухода нерезидентов из ОФЗ при ужесточении санкций

Замминистра финансов Сергей Сторчак заявил, что Минфин не опасается ухода иностранных инвесторов из облигаций федерального займа (ОФЗ) в случае ужесточения санкций. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если бы даже была возможность покопаться — что это за нерезиденты, было бы интересно. То там окажется, что это нерезиденты резидентов. Формируют спрос на российские рублевые бумаги, конечно, российские инвесторы», — сказал Сторчак.

Ранее сообщалось, что Минфин ожидает подходящую конъюнктуру для выпуска евробондов.