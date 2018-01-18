Из-за пожара приостановлена прокачка нефти по трубе Куйбышев-Тихорецк

Прокачка по магистральному нефтепроводу Куйбышев-Тихорецк приостановлена из-за пожара, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя «Транснефти» Игоря Демина.

Он отметил, что на отгрузках нефти на экспорт это не отразиться, поскольку в порту Новороссийска сейчас шторм.

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По его словам, ориентировочный объем выхода нефти составил около 900 кубометров, нефть разлилась вдоль дороги примерно на 1,5 километра узкой полосой.

Возгорание произошло по невыясненной пока причине, отметили в компании.

«Люди эвакуированы, один дом потушен, решаем вопрос размещения», — сказал Демин.

Ранее в Саратовской области произошло возгорание нефти после разлива на магистральном нефтепроводе. Все жители села были эвакуированы.