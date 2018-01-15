МЭР: бюджет России закончит 2018 год с профицитом в 1% ВВП

Профицит российского бюджета по итогам текущего года может составить 1% ВВП. Об этом сообщается в материалах Минэкономразвития.

«Экономическая динамика в 2018 году будет характеризоваться следующими тенденциями: … федеральный бюджет закончит 2018 год с профицитом около 1% ВВП, Фонд национального благосостояния прибавит около $50 млрд», — заявили в министерстве.

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Ранее сообщалось, что Минфин потратил в декабре последний триллион рублей Резервного фонда.

В свою очередь объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) составил 3,75 трлн руб. по состоянию на 1 января текущего года.