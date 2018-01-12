ФАС установила монопольно высокую цену на препарат против рака
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила завышение цены на онкологический препарат «Тайверб». Об этом сообщается на сайте ФАС.
Уточняется, что лекарство фирмы «Новартис Фарма» необоснованно подорожал на 35%.
«Рассмотрев дело, комиссия ФАС России пришла к выводу, что ответчик, занимая доминирующее положение на товарном рынке лекарственного препарата с МНН «Лапатиниб» на территории России, установил монопольно высокую цену на лекарство. Комиссия ФАС России приняла решение о выдаче предписания по устранению выявленного нарушения», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев выделил более 30 млрд руб. регионам на лекарства.