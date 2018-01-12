Стало известно, сколько россияне потратили на празднование Нового года

Россияне потратили на празднование Нового года в среднем около 14 тыс. руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

«Сумма средних расходов на празднование в 2018-м составила 14,195 руб. — почти столько же было в 2017-м (14,192 руб). Фактические траты в среднем также совпали с запланированными в конце декабря (14,299 руб)», — сказано в опросе.

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Также стало известно, что на подарки близким и друзьям россияне потратили больше (около 5459 руб) средстве, чем на новогодний стол (4764 руб).

Ранее сообщалось, что в Росстате посчитали стоимость подарков для россиян в Новый год.