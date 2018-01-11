ЦБ не поддержал идею Минфина разрешить торговлю криптовалютами на биржах

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что Банк России выступает против предложения Минфина разрешить торговлю криптовалютами на биржах. Об этом сообщает РИА «Новости».

«ЦБ России не поддерживает регулирование торговли криптовалютами. Наши предложения легализовать торговлю криптовалютами на торгах Центральный банк не поддерживает», — сказал Моисеев.

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Он также добавил, что у Минфина есть разные варианты критериев отбора бирж, на которых могли бы быть разрешены торги криптовалютами.

Ранее сообщалось, что Минфин выступил за легализацию торговли криптовалютами на официальных биржах.