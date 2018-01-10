Минпромторг сообщил о сроках запуска системы tax free в тестовом режиме

Реализация проекта по внедрению в России системы tax free начнется в первом квартале 2018 года. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

«Закон о введении в России системы tax free вступил в силу. Для его реализации должны быть приняты подзаконные акты, которые, согласно утвержденным графикам, должны быть приняты в феврале 2018 года. Поэтому, как и предполагалось, реализация проекта начнется в первом квартале 2018 года», — заявили в министерстве.

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В свою очередь источник, знакомый с ходом реализации пилотного проекта, рассказал, что в правительстве на данный момент прорабатывается список территорий, которые должны участвовать в тестировании системы tax free.

Ранее сообщалось, что ФТС предлагает оформить tax free в электронном виде.