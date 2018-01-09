Медведчук сообщил о провале попытки Киева заменить российский рынок ЗСТ с ЕС

Лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук заявил, что попытка Украины заменить российский рынок зоной свободной торговли (ЗСТ) с ЕС провалилась. Об этом он написал в своем фейсбуке.

«Через четыре года еврореформ, на фоне миллиардных убытков и сотен сорванных контрактов, стало очевидно: российский рынок, российские инвестиции, совместная кооперация были, есть и будут стратегически важными для украинской экономики. Попытка заменить их ЗСТ с ЕС провалилась», — сказал Медведчук.

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Он также добавил, что в январе-ноябре 2017 года Украина нарастила товарооборот с Россией на 28,6%, а с ЕС — на 27,6%.

Ранее сообщалось, что Медведчук предрек Украине очередную зиму без угля.