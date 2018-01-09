Аксаков рассказал о сроках поступления в Госдуму проекта по криптовалютам
Глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что законопроект о регулировании цифровых активов поступит на рассмотрение в Госдуму не раньше февраля. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Ожидаем не раньше февраля, в случае если законопроект будет вноситься депутатами. Если же правительством, то не исключено, что и в марте», — сказал Аксаков.
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Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что Минфин предлагает облагать налогом майнинг как предпринимательскую деятельность.
Он также добавил, что в зависимости от организационно-правовой формы будет определяется соответствующий вид налогообложения.