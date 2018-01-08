Счетная палата оценила дефицит бюджета 2017 года

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова заявила, что дефицит бюджета 2017 года будет меньше заложенного в законе о бюджете. Об этом она сказала в интервью «Российской газете».

«Более высокая цена на нефть по сравнению с той, что планировали, дала возможность мобилизовать в бюджет больше доходов. Мы на данный момент оцениваем их поступление примерно на 240-270 млрд руб. больше запланированного. И ожидаем, что дефицит будет меньше заложенного в законе о бюджете. По нашим оценкам, 1,8 – 1,9% ВВП», — сказала Голикова.

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Она также отметила, что бюджет 2017 года оказался успешнее, чем бюджеты предыдущих двух лет. Что касается бюджета на 2018 год, то, по словам главы Счетной палаты, оснований для его стабильного исполнения достаточно.

Ранее в Минфине дали свою оценку дефициту бюджета.