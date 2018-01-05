Милонов предложил способ оградить россиян от употребления алкоголя

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал перенести полки с алкоголем в магазинах в специальные огороженные пространства. Соответствующее письмо он направил министру промышленности и торговли Денису Мантурову, сообщает РИА «Новости».

Он добавил, что это не повлечет дополнительных расходов бюджета, но но «будет способствовать ограждению наших соотечественников от употребления алкоголя».

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«Полки с алкоголем не должны находиться на самых видных местах в торговых помещениях и должны быть перенесены в специальные огороженные пространства, где их не будут видеть дети и подростки, как это реализовано на примере продажи табачной продукции», — заявил Милонов в письме.

Ранее сообщалось, что в России введут систему поштучного учета алкоголя.