Путин поднял зарплаты генпрокурора и председателя СК

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении денежного вознаграждения председателя Следственного комитета России.

«Увеличить с 1 января 2018 года в 1,04 раза денежное вознаграждение председателя Следственного комитета Российской Федерации», — говорится в тексте указа.

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Глава государства также распорядился о повышении в 1,04 раза денежного вознаграждения генерального прокурора России.

Ранее сообщалось, что Минфин удалил с сайта данные о зарплатах министров.