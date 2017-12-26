Глава Росрыболовства сообщил о неизбежном росте цены на дикую рыбу

Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что объем вылова дикой рыбы ограничен и расти вряд ли будет. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Важно понимать, что объем вылова дикой рыбы ограничен и расти значительно уже не будет, поэтому понятно, что стоимость на экологический вид продукции, который в диких условиях растет без добавления гормонов роста, будет только расти», — сказал Шестаков.

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Он также добавил, что поскольку растет население, то и объем спроса будет расти и, «конечно, стоимость дикой рыбы будет расти».

Ранее в Росрыболовстве рассказали о механизме, который обновит рыбопромышленный флот.